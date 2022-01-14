Эксперт заявила, что штамм «омикрон» не считается легким заболеванием

Фото: pixabay.com

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что не стоит считать штамм коронавирусной инфекции «омикрон» легким заболеванием. Она подчеркнула, что опыт других стран показывает высокие показатели смертности от нового варианта COVID-19.

— В пересчете на душу населения в Соединенных Штатах, Италии, Бельгии и ряде стран Восточной Европы совокупные показатели смертности выше, так как очень высокая заболеваемость, — сообщила эксперт.

Кроме этого, она добавила, что меры по предотвращению распространения «омикрон»-штамма остаются такими же, как и при других вариантах. Так, нужно соблюдать социальную дистанцию, носить маски, проводить дезинфекцию рук и поверхностей, проходить вакцинацию, а также регулярно проветривать помещения.

— К сожалению, темпы вакцинации в период новогодних праздников значительно снизились. Даже при небольшом ухудшении самочувствия стоит остаться дома и обратиться к врачу, — заключила Пшеничная, пишет РИА Новости.

1/3 2/3 3/3

13 января главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что штамм коронавируса «омикрон» переносится легче, чем вариант «дельта», но переносится между людьми гораздо быстрее.