Нутрициолог перечислила ошибки, которые мешают похудеть

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Недостаточное употребление воды, жиров и белка может привести к проблемам при избавлении от лишнего веса. Об этом рассказала нутрициолог Анна Дробышева.

— Чтобы похудеть, нужно выпивать не менее 8 стаканов чистой воды в день. Вода удаляет из организма вредные вещества и остатки продуктов жизнедеятельности, снижает аппетит, — сказала специалист.

Также Дробышева подчеркнула, что не стоит заменять чистую воду другими калорийными напитками.

— Худеющие девушки очень бояться есть жиры из-за высокой калорийности. Но без достаточного количества жиров не усваиваются жирорастворимые витамины. Белок играет ключевую роль в сохранении мышечной массы и сжигании жировой массы тела. Включайте белковые продукты в каждый прием пищи, — советует нутрициолог, передает РИА Новости.

Кроме этого, Дробышева отметила, что для похудения из рациона нужно убрать количество углеводов. Для того, чтобы не сорваться на вредную еду в течение дня, эксперт советует обильно позавтракать, и начинать худеть с ужина.

— Идеальный конструктор ужина на похудение: белок+клетчатка, — добавила эксперт.

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