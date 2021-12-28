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Фитнес-тренер призвала отказаться от экстремальных диет после Нового года

Ирина Игнатенко

Сюжеты: 

Еда Новый год — 2022
Общество
Фитнес-тренер призвала отказаться от экстремальных диет после Нового года
Фото: Pixabay

Новогодние праздники, как правило, заканчиваются набором лишних килограммов. Как эффективно избавиться от них, рассказала диетолог и фитнес-тренер Кэтлин Троттер.

По словам специалиста, стоит помнить, что программу сброса лишнего веса необходимо подбирать индивидуально для каждого человека. Главным правилом при этом является категорический отказ от экстремальных диет. Подобная практика нанесет вред здоровью: организм находится в стрессе, нарушается метаболизм, передает ФАН.

Для эффективного похудения, по словам эксперта, будет достаточно чуткого отношения к себе. Есть нужно часто и маленькими порциями.

— Не забывайте о порциях и планировании. Одно печенье — это не то же самое, что пять печений. Порции имеют значение. Всегда имейте план: готовьте здоровую пищу, знайте, что вы будете есть на вечеринках, — отметила фитнес-тренер.

Ранее диетолог Татьяна Дик объяснила, какие ЗОЖ-продукты не помогут похудеть. Так, например, ягоды годжи не помощники в борьбе с лишним весом. Полезных веществ, содержащихся в них, не больше, чем в обычном шиповнике, заявила эксперт.

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