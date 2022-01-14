«Шпинатом не обойтись»: как поддерживать уровень серотонина в норме

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Серотонин — это один из нейромедиаторов, отвечающих за хорошее самочувствие. Чтобы этот компонент вырабатывался в норме, нужно заниматься спортом, соблюдать режим сна и потреблять богатые триптофаном продукты. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт, нутрициолог Надежда Чернышова.

По ее словам, к продуктам, способствующим выработке серотонина, относятся лосось, красная икра, яйца, сыр, молоко и орехи.

— Серотонин в организме формируется из триптофана. Нужна еда с большим количеством активных веществ. Это не полуфабрикаты (сосиски и замороженные пельмени), а приготовленная самостоятельно пища. Например, красная рыба со шпинатом и яйцом. При такой еде организму есть из чего себя «строить», — отметила врач.

Она добавила, что бессмысленно пытаться воздействовать на серотонин «изолированно». Этот нейромедиатор работает только в комплексе с другими, в частности, с дофамином.

— Нет смысла воздействовать на серотонин изолированно. Его, конечно, называют гормоном хорошего настроения, но без дофамина он не действует. Этот сложный механизм у обычного здорового человека функционирует самостоятельно. Чтобы все получалось, нужен хороший сон, физическая активность и правильное питание, — пояснила Чернышова.

Бывают ситуации, когда «механизм» ломается. Тогда человеческий организм реагирует на это депрессией. В таком случае проблемы нужно решать с врачом — нет смысла самостоятельно покупать витамины или лекарства.

— Есть ситуации, когда в силу наследственных особенностей или каких-то отклонений вся серотонино-дофаминовая система нарушается. Это может проявляться в виде депрессии. В таком случае нельзя обойтись шпинатом — надо идти к психиатру или психотерапевту. Может, придется корректировать это медикаментозно. Такие препараты есть, но принимать их самостоятельно не нужно. Витамины тоже не оказывают существенного влияния. Без сдачи анализов я не рекомендую их принимать, — посоветовала специалист.