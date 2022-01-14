Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В США объяснили, почему Украина не вступит в НАТО в обозримом будущем

Виктория Храменкова

Политика
В США объяснили, почему Украина не вступит в НАТО в обозримом будущем
Фото: flickr/nato

В обозримом будущем Украина не вступит в Североатлантический альянс. Это связано с тем, что европейские страны-участницы не совсем уверены в выгодах от данного присоединения.

— При многочисленных заявлениях американской администрации о возможном включении Украины в альянс президент США Джо Байден в подобных высказываниях был крайне осторожен, — пишет издание The New York Times.

Также Соединенным Штатам Америки и другим членам НАТО не нравится тот факт, что власти Украины не справляются с коррупцией.

— НАТО стремится избежать усиления враждебности России. У Москвы есть значительные экономические рычаги в отношении Европы — поставки газа. Учитывая все это Украина почти определенно не сможет отвечать третьему главному критерию для вступления НАТО — одобрению от всех 30 членов, — пишет издание.

Российский посол в Великобритании Андрей Келин в четверг, 13 января, рассказал, что принятие Украины в состав НАТО является частью концепции по сдерживанию России.

В этот же день премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и генсек НАТО Йенс Столтенберг провели телефонный разговор. В ходе диалога они высказались за право Украины на вступление в НАТО.

Читайте также:
Украина США НАТО
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Скромное альтер эго Нового года

Никита Миронов
Никита Миронов

Колледж стал престижнее вуза. И это правильно

Никита Масленников
Никита Масленников

Стоит ли срочно покупать доллар и евро

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не будем мешать Христу

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Поддерживаем бизнес субсидиями

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ах, москвичи, мои куколки

Ирина Левова
Ирина Левова

Договориться о морали в интернете невозможно

Все мнения
О проекте