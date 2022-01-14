В США объяснили, почему Украина не вступит в НАТО в обозримом будущем

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В обозримом будущем Украина не вступит в Североатлантический альянс. Это связано с тем, что европейские страны-участницы не совсем уверены в выгодах от данного присоединения.

— При многочисленных заявлениях американской администрации о возможном включении Украины в альянс президент США Джо Байден в подобных высказываниях был крайне осторожен, — пишет издание The New York Times.

Также Соединенным Штатам Америки и другим членам НАТО не нравится тот факт, что власти Украины не справляются с коррупцией.

— НАТО стремится избежать усиления враждебности России. У Москвы есть значительные экономические рычаги в отношении Европы — поставки газа. Учитывая все это Украина почти определенно не сможет отвечать третьему главному критерию для вступления НАТО — одобрению от всех 30 членов, — пишет издание.

Российский посол в Великобритании Андрей Келин в четверг, 13 января, рассказал, что принятие Украины в состав НАТО является частью концепции по сдерживанию России.

В этот же день премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и генсек НАТО Йенс Столтенберг провели телефонный разговор. В ходе диалога они высказались за право Украины на вступление в НАТО.