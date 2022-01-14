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Джонсон и Столтенберг обсудили право Украины на вступление в НАТО

Виктория Храменкова

В мире
Джонсон и Столтенберг обсудили право Украины на вступление в НАТО
Фото: Defence Images / CC BY-NC 2.0

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и генсек НАТО Йенс Столтенберг провели телефонный разговор. В ходе диалога они высказались за право Украины на вступление в НАТО. Об этом в четверг, 13 января, сообщила пресс-служба британского премьера.

Джонсон и Столтенберг сошлись во мнении, что Украина должна быть свободна в своем стремлении к членству в Североатлантический альянс. Также премьер-министр подтвердил полную поддержку Великобритании НАТО и защиту альянса.

Кроме этого, они обсудили важность «жестких» экономических санкции против Российской Федерации в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

— Они разделяют крайнюю озабоченность последствиями любого вторжения России на Украину, в особенности ценой человеческих жизней в результате конфликта. Они согласились о важности жестких экономических санкций в случае вторжения России, — следует из заявления, передает РИА Новости.

Также Борис Джонсон и Йенс Столтенберг подчеркнули важность сохранения диалога с Россией. Они отметили, что единственный путь вперед для России — деэскалация и вовлечение в конструктивное обсуждение.

Российский посол в Великобритании Андрей Келин в четверг, 13 января, рассказал, что принятие Украины в состав НАТО является частью концепции по сдерживанию России.

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