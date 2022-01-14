«Птичка выпорхнула из гнезда»: Анна Дзюба назвала причину ухода из Artik & Asti

Фото: instagram.com/astiselfmade / Официальный Instagram певицы Asti

Новость об уходе певицы Анны Дзюба из группы Artik & Asti шокировала фанатов в начале ноября 2021 года. Однако на тот момент артистка не хотела рассказывать все подробности своего ухода. Но теперь она смогла признаться, что причиной стало ее желание начать сольную карьеру.

Она подчеркнула, что несмотря на уход из группы, они продолжают общаться с Артемом Умрихиным (Artik). Также Анна является крестной матерью для его дочери Наоми.

— Птичка выпорхнула из гнезда, потому что выросла. Каждый из нас пошел своей дорогой, но, как знать, может, однажды наши пути еще и пересекутся, — прокомментировала свой уход Дзюба в интервью порталу Peopletalk.

Помимо этого, Asti попросила поклонников отнестись с пониманием и уважением к новой певице в коллективе, поскольку ее вины в развале дуэта совершенно нет.

Анна уже подписала контракт с Universal и сменила имидж, перекрасившись в блондинку, а уже совсем скоро у нее выйдет новый сингл, который называется «Феникс».

Музыканты дали последнее совместное интервью, в котором поделились подробностями своей личной жизни. Так, Анна Дзюба рассказала о сделанных пластических операциях. Певица, в отличие от многих других звезд шоу-бизнеса, не скрывает, что обращается за помощью к хирургам, если хочет что-то в себе изменить.