Завершились основные работы по реконструкции подстанции «Битца» на юго-западе Москвы

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Россия, Москва, природно-исторический парк Битцевский лес Карта всех событий

Основные работы по реконструкции электроподстанции «Битца» на юго-западе Москвы подошли к концу. Об этом в пятницу, 14 января, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

По его словам, благодаря проведенным работам мощность станции увеличилась в пять раз. В ходе работы был выполнен перевод питающего центра подстанции на более высокий класс напряжения — 220 киловольт.

Бирюков подчеркнул, что это позволяет исключить дефицит мощности и дает возможность для подключения новых абонентов. Также это в целом повышает надежность электроснабжения потребителей Юго-Западного административного округа и Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).

Кроме того, специалисты построили еще одно здание подстанции, где установили новейшее электротехническое оборудование и силовые трансформаторы. Отмечается, что до реконструкции полная мощность этих устройств составляла 126 мегавольт-ампер, теперь же она увеличилась почти в пять раз — до 600 мегавольт-ампер.

— Завершены работы по сооружению питающих кабельных линий 220 киловольт от ТЭЦ-26 до подстанции «Битца». Следующим этапом станет перевод существующих потребителей на новые трансформаторы и ремонт основного здания, — рассказал заммэра.

Он также подчеркнул, что расположение подстанции на особо охраняемой природной территории «Битцевский парк» потребовало применения таких технологических решений, которые минимально бы воздействовали на окружающую среду.

Во вторник, 11 января, в интервью «ВМ» мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в 2022 году специалисты реализуют 90 процентов проектов по благоустройству в жилых районах города.