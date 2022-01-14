Проект «Мама онлайн» подготовил новый бесплатный курс для предпринимательниц

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В рамках проекта «Мама онлайн» Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ запускает новые курсы для предпринимательниц. Бесплатные занятия «Как самозанятой развить бизнес с нуля» научат слушательниц, как поэтапно открыть бизнес, определить целевую аудиторию и продвигать свой продукт.

— Молодые мамы очень часто выбирают возможность зарабатывать в статусе самозанятого, превращая в бизнес любимое дело и при этом уделяя достаточно внимания ребенку. Около половины участниц тематических курсов проекта «Мама онлайн» прошлого года после их прохождения почти сразу оформили статус самозанятого, — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

По его словам, курс состоит из пяти занятий. Помимо связанных с аудиторией и продвижением товара навыков, эксперты расскажут о налоговой и юридической сторонах открытия собственного бизнеса.

Сооснователь и исполнительный директор юридической компании, действующий консультант малого и микробизнеса по вопросам ведения предпринимательской деятельности Ирина Берлизова станет экспертом программы.

Первое занятие состоится 16 января в 12:00. Участницам расскажут, как самозанятому определить потенциальных клиентов и заинтересовать их своим продуктом. На следующий день в то же время пройдет вебинар об изучении и анализе продукта. 19 января в 12:00 предпринимательницы послушают о доступных способах продажи и продвижения продукта, в том числе о популярных агрегаторах, а 20 и 21 января в 14:00 состоятся два заключительных вебинара. Спикеры расскажут о системе планирования для начинающих предпринимателей и научат отстаивать свои права в общении с клиентами.

Курс бесплатный. Для посещения необходима предварительная регистрация, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что количество самозанятых москвичей выросло почти в два раза за год. Почти 900 тысяч самозанятых граждан зарегистрировано на сегодняшний день в Москве, что почти в два раза больше, чем было в прошлом году.