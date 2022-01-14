Терапевт рассказала, при каких болях в животе нужно срочно обращаться к врачу

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Врач-терапевт Арина Жегалина рассказала, при каких болях в животе стоит немедленно обратиться к врачу.

По ее словам, к специалисту можно обратиться, если пациент чувствует боли в животе впервые за долгое время. При этом необязательно сразу идти на КТ или МРТ, достаточно просто посетить врача-терапевта.

Медик уточнила, что боли в животе могут быть вызваны не только проблемами с желудком.

— Боль может быть вызвана органами желудочно-кишечного тракта: желудком, печенью, кишечником, который у взрослых людей достигает десяти метров. Такими органами, как селезенка, почки, поджелудочная железа и внутренние половые органы, — уточнила специалист.

Она подытожила, что обращаться к врачу обязательно стоит в том случае, если боли в животе сопровождаются резкой потерей веса, рвотой и кровью в каловых массах, передает Пятый канал.

До этого врач-терапевт Сури Дадашева рассказала, что повышение температуры, слабость, снижение аппетита и отвращение к мясной пище могут оказаться ранними симптомами рака кишечника. Кроме того, по словам специалиста, человека должны насторожить признаки анемии, бледность, головокружение и головные боли. Также об онкологии могут сигнализировать отрыжка, неприятный вкус во рту, изжога, тошнота и рвота.