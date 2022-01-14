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Москва провела около 150 образовательных интенсивов для других городов России

Михаил Алимов

Город
Москва провела около 150 образовательных интенсивов для других городов России
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В 2021 году в России проходил проект «Взаимообучение городов», в котором приняли участие 111 российских городов. Было проведено более 300 различных образовательных мероприятий, из которых около 150 провела Москва.

В проекте участвовали педагоги, представители школьных администраций и органов управления образования. Более 170 тысяч человек оказались задействованы в проведенных интенсивах.

— Проект «Взаимообучение городов» — это возможность для педагогов и управленцев под другим углом взглянуть на решение повседневных задач, почерпнуть новые идеи и готовые модели, которые уже доказали свою эффективность. Благодаря проекту мы, работники образования, получаем поддержку коллег и мотивацию к развитию, общаясь с единомышленниками, которые любят свою работу, — рассказал директор Корпоративного университета московского образования Валерий Тихонов.

Самыми популярными стали интенсивы, связанные с управлением качеством образования, техникой эффективного обучения, наставничеством, безопасностью детей в интернете и цифровой трансформации образования. На skills-сессию «Технология разработки индивидуального образовательного маршрута для ребенка с ограниченными возможностями здоровья» пришли более двух тысяч человек, что делает данную тему востребованной среди слушателей, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в программах «Бизнес-уик-энда» за 2021 год приняли участие более 70 тысяч человек. Свой бизнес смогли открыть восемь тысяч его выпускников.

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