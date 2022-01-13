Более 70 тысяч человек приняли участие в программах «Бизнес-уик-энда» в 2021 году

Фото: Pexels

В программах «Бизнес-уик-энда» за 2021 год приняли участие более 70 тысяч человек. Свой бизнес смогли открыть восемь тысяч его выпускников.

— В мероприятиях «Бизнес-уик-энда» приняли участие более 70 тысяч человек. Свыше 30 тысяч из них прошли обучение в рамках образовательных программ проекта. Более 8,3 тысячи выпускников запустили собственный бизнес, — рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Среди них появились четыре новых юридических лица, 138 индивидуальных предпринимателей и 8,1 тысячи самозанятых.

Среди программ можно выделить бизнес-игру «Предпринимай» для школьников и студентов, бесплатные тренинги «Три шага успешного старта», серию отраслевых тренингов по развитию soft skills и отраслевой акселератор. Последний стал завершением преакселерационной и акселерационной программ «Бизнес-уик-энда». В нем принимают участие 915 человек — это 397 проектных команд.

Также в прошлом году проект расширил программу «Бизнес-уик-энд. Компетенции». В несколько раз увеличилось количество получаемых там навыков и ее посетили более 25 тысяч человек. Более 50 тысяч школьников и студентов посетили программу «Бизнес-уик-энд. Старт», а 427 наиболее активных выпускников представили свои проекты на конкурсе «Будущее в твоих руках», передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в столице завершился Чемпионат финансовых компетенций старшеклассников FinSkills, стартовавший в сентябре текущего года в рамках пятого Фестиваля финансовой грамотности и предпринимательской культуры в Москве. Победителем стала ученица школы № 1770 Анастасия Зарина, на втором месте — ученица школы № 1601 им. Героя Советского Союза Е. К. Лютикова Анна Фролова, на третьем – ученик школы № 536 Кирилл Пузырев.