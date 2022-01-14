Наталья Сергунина рассказала о результатах работы детских технопарков Москвы за 2021 год

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Более 450 учеников детских технопарков Москвы одержали победу на национальных конкурсах в 2021 году. Об этом в пятницу, 14 января, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В детских технопарках, рассказала заммэра, создано 111 тематических лабораторий, в которых ведется обучение более чем по 400 программам. За прошедший год ученики одержали множество побед на юношеских состязаниях.

— По итогам года 460 слушателей детских технопарков Москвы стали победителями национальных конкурсов и олимпиад, еще около 500 завоевали призовые места. Среди достижений ребят есть и успехи на чемпионатах международного уровня, — рассказала Сергунина.

Так, например, призовые места на конкурсе исследовательских и проектных работ школьников «Высший пилотаж» заняли воспитанники детского технопарка «Альтаир» при РТУ МИРЭА. Высокие результаты были показаны и на международных конкурсах. На соревнованиях по моделированию автомобилей на водородном топливе Horizon Hydrogen Grand Prix слушатели детского технопарка «Мосгормаш» заняли второе место.

Как добавил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, столичные детские технопарки постоянно развиваются. Это помогает их слушателям достигать более высоких результатов.

Количество детских технопарков в Москве в прошедшем 2021 году достигло 21. За это время были открыты три новые площадки, включая первый в столице детский технопарк креативных индустрий на базе Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина.

— Это позволило нам запустить программы обучения по пяти новым направлениям: умным технологиям на транспорте, цифровой моде, реверсивному инжинирингу, ресурсосбережению и рециклингу и экологии, — подчеркнул Фурсин.

Отмечается, что за прошедший год детские технопарки приняли участие во множестве акций. Так, 12 детских технопарков в 2021 году присоединились к проекту «День без турникетов. Дети». А в декабре прошлого года состоялся чемпионат «Технолидеры Москвы». Из 164 проектов школьников и студентов, представленных заочно, 64 было выбрано для участия в очном финале.

6 января Сергунина рассказала, что в рамках реализации проекта «Малый бизнес Москвы» свыше 200 успешных бизнесменов и опытных экспертов поделились профессиональным опытом с начинающими предпринимателями за 2021 год. Она отметила, что специалисты объяснили новичкам, как открыть свое дело и эффективно развивать его.