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Эксперты назвали популярные направления у россиян в ходе праздников

Иван Юминов

Общество
Эксперты назвали популярные направления у россиян в ходе праздников
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Почти две трети новогодних поездок россиян оказались длиннее официальных каникул. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в сервисе «Яндекс.Путешествия» в пятницу, 14 января.

— Россияне добавили к ним отпускные дни в декабре или январе, а иногда в том и другом месяце сразу. Чаще всего люди увеличивали каникулы за счет декабря, отправляясь в отпуск еще до начала новогодних праздников, — говорится в сообщении.

Граждане, как правило, продлевали каникулы в среднем до двух недель. Наиболее популярными зарубежными направлениями были Ларнака, Мале и Будапешт, а по России — Москва, Санкт-Петербург, а также Сочи.

Поездки продолжительностью свыше 20 дней россияне совершали в Индию, Таиланд, а также в Таджикистан. В России популярностью пользовались Ханты-Мансийск, Новокузнецк, а также Чита.

16 декабря сообщалось, что ОАЭ, Австралия и Израиль стали лучшими странами для жизни на пенсии. При проведении исследования учитывались такие факторы, как рейтинг счастья, количество солнечных дней в году и средняя температура, среднемесячная зарплата и стоимость проживания.

В итоге лучшей страной для жизни на пенсии стали Объединенные Арабские Эмираты. За ними расположились Австралия, Израиль, Бахрейн и Саудовская Аравия.

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