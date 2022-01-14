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«Идея катастрофизации»: психиатр назвал три способа избавиться от лени

Анастасия Колоскова

Общество
«Идея катастрофизации»: психиатр назвал три способа избавиться от лени
Фото: Pexels

Лень может быть спровоцирована не только физической усталостью, но и отклонениями в ментальном состоянии человека. Об этом рассказал врач-психиатр, кандидат медицинских наук Евгений Фомин, назвав три способа избавления от этого явления.

Специалист отметил, что лень бывает связана с тем, что человек не уверен в своих действиях и с недоверием относится к себе.

— Это некая обесценивающая личная глубинная установка, которая не дает уверенности и сил, чтобы выполнить поставленную задачу, — цитирует психиатра радио Sputnik.

Для восполнения запаса энергии Фомин рекомендует отправиться в поездку и позволить себе отдохнуть. Еще одним способом может стать поход к психиатру, который пропишет препараты, если в этом будет необходимость.

Третий способ — прибегнуть к помощи психологов и коучей. По словам специалиста, на этот шаг следует решиться тем, кто не может адекватно оценить свои возможности в связи с ментальными искажениями и имеет «идеи катастрофизации».

До этого врач-психиатр Олег Осичкин рассказал о влиянии коронавируса на нервную систему. По его словам, постковидные осложнения в психической сфере возникают в 75–80 процентах случаев, причем независимо от пола, возраста и уровня интеллекта человека.

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