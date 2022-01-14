Инвесторы вложили в инженерные коммуникации Новой Москвы более 100 миллиардов рублей

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

С 2012 года в строительство инженерных коммуникаций в ТиНАО инвесторы вложили уже 100 миллиардов рублей. Об этом в пятницу, 14 января, заявил руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

Он отметил, что строительство коммуникаций создает необходимые условия для современного градостроительного развития. На территории Новой Москвы проектируется и строится более 100 километров магистральных сетей, решаются и другие важные задачи.

Жидкин назвал 27 важных объектов инженерных коммуникаций, среди которых водовод от Калужского до Варшавского шоссе протяженностью 27 километров, канализационный коллектор диаметром 1500 миллиметров от канализационной насосной станции «Внуково» до канализационной насосной станции «Ново-Солнцевская», производственная база и диспетчерский пункт для ГБУ «Гормост».

— В долгосрочной перспективе, к 2035 году, мы рассчитываем на то, что газоснабжение округов увеличится в шесть раз, водоснабжение — в пять раз, электроснабжение — в четыре раза, наконец, теплоснабжение — в два раза, — отметил он.

Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, до 2035 года в развитие инженерных коммуникаций в ТиНАО вложат 622 миллиарда рублей, передает официальный сайт мэра Москвы.

— Как и прежде, мы придерживаемся стратегии комплексного развития территории ТиНАО, — резюмировал заммэра.

До этого сообщалось, что основные работы по реконструкции электроподстанции «Битца» на юго-западе Москвы подошли к концу. Благодаря проведенным работам мощность станции увеличилась в пять раз. В ходе работы был выполнен перевод питающего центра подстанции на более высокий класс напряжения — 220 киловольт.