Народный календарь. Что запрещено есть 15 января, в день Серафима Саровского, чтобы не потерять счастье

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В этот день православная церковь чтит память Серафима Саровского.

В этот день под запретом были мясные блюда, особенно приготовленные из мяса птицы. Их не ели для того, чтобы счастье из дома не упорхнуло.

Крестьяне оберегали курятники, с целью защиты их окуривали. Чтобы курочки хорошо неслись, а цыплята не погибали, в сарае вешали «куриного бога» — найденный в земле черный камень с отверстием посредине. Его размер был примерно с гусиное яйцо. Через отверстие продевали нитку и вешали талисман в курятнике.

Женщины в этот день гадали на луке. 12 луковиц посыпали солью и оставляли на ночь на столе. Утром их рассматривали. Сколько намокло — столько в году будет дождливых месяцев.

Приметы погоды:

Дрова с треском горят — к сильному морозу.

Сорока летает недалеко от жилья и под стреху прячется — к вьюге.

Облака, появившиеся вечером на небе, — к перемене погоды.

Петухи рано запели — к оттепели.

Куры рано спать укладываются — к стуже.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что запрещено есть 15 января, чтобы не потерять счастье

Именины отмечают: Ульяна, Петр, Кузьма, Сергей, Борис.