«Какие вы прекрасные»: Юлия Меньшова показала редкое фото с мужем

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала совместный снимок со своим мужем актером Игорем Гординым.

— Всех со старым Новым годом! Теперь уж точно — 2022!!! Пусть все будет хорошо! — подписала она фотографию.

Подписчики актрисы также поздравили ее с праздником в комментариях, пожелав, чтобы в этом году все ее близкие были живы и здоровы.

«Юлечка, как на вас приятно смотреть»; «Какие вы прекрасные»; «С праздниками вашу семью»; «Такие теплые, уютные», — написали подписчики.

Ушедший год выдался для Меньшовой непростым. В конце июня ее отец режиссер Владимир Меньшов заболел COVID-19. Сначала он отказывался от госпитализации и лечился дома. В больницу артист согласился лечь только тогда, когда его состояние начало стремительно ухудшаться. Утром 5 июля Владимира Валентиновича не стало. Родные и коллеги не могли поверить в быстрый уход знаменитого артиста. В этот день его дочь, актриса и телеведущая Юлия Меньшова разместила в своем микроблоге серию черно-белых фото с отцом. «Все. Все… все…» — написала она.

На девятый день после смерти режиссера актриса показала последнее интервью с ним. Видео она выложила в своем YouTube-канале. Спустя время Юлия Меньшова рассказала о своей последней встрече с отцом.