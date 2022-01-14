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Юрий Жирков рассказал о перспективах в подмосковных «Химках»

Ирина Игнатенко

Спорт
Юрий Жирков рассказал о перспективах в подмосковных «Химках»
Фото: Скриншот видео

Один из самых титулованных российских футболистов 38-летний Юрий Жирков подписал контракт с подмосковным клубом «Химки» до конца сезона с перспективой дальнейшего продления. 14 января Жирков с «Химками» отправится в Турцию на первый тренировочный сбор.

В клубе сообщили, что футболист прошел необходимый медицинский осмотр и готов приступить к тренировкам.

Футболист также отметил, что готов завершить карьеру, если будет демонстрировать не самые лучшие результаты.

По словам члена наблюдательного совета «Химок» Романа Терюшкова, у Жиркова есть запредельное желание играть в футбол, и после завершения карьеры он может продолжить работать в команде на одной из управленческих должностей.

Жирков выразил благодарность подмосковному клубу за то, что ему дали возможность продолжить карьеру игрока.

— Главное на сегодняшний день — футбол и возможность играть рядом с домом. То, что «Химки» являются аутсайдером РПЛ, не смущает. Будем работать, будем играть. Есть время поправить положение, — отметил он в комментарии порталу «Подмосковье сегодня».

Ранее тренер сборной России по футболу Валерий Карпин не вызвал Жиркова в состав сборной из-за отсутствия игровой практики.

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