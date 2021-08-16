Карпин не вызвал Жиркова в состав сборной России из-за отсутствия игровой практики

Фото: Официальный сайт ФК «Ростов»

В состав сборной России не планируют включать 37-летнего полузащитника Юрия Жиркова, который остался без клуба после истечения срока действия контракта с «Зенитом». Об этом рассказал главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин на пресс-конференции в понедельник, 16 августа.

— Насколько я понимаю, он пока без команды. Как мы его вызовем, если мы не видим его в играх, не знаем, в каком он состоянии? — пояснид Карпин

Жирков выступал за российскую сборную с 2005 года. При этом после Евро-2020 Жирков остался без футбольного клуба, так как истек срок действия его контракта с петербургским «Зенитом».

До этого стало известно, что нападающего «Зенита» Артема Дзюбу не вызовут в состав сборной России на сентябрьские матчи отбора на ЧМ-2022. В четырех турах текущего сезона Российской премьер-лиги у Дзюбы только один полный матч.

10 августа главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин встретился в Санкт-Петербурге с Артемом Дзюбой. Также Карпин встретился с футболистами «Зенита» Далером Кузяевым, Вячеславом Караваевым и Андреем Мостовым

6 августа тренер встретился в Москве с защитником ЦСКА Марио Фернандесом. По результатам разговора он подтвердил, что футболист готов выступать за национальную команду, вопреки информации СМИ.

26 июля в РФС сообщили, что Карпин подписал контракт и стал главным тренером сборной России. Его контракт будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления.

Карпин поблагодарил РФС за оказанное ему доверие и подчеркнул, что его ждет «ответственный и интересный этап в тренерской карьере». Главной задачей для сборной тренер считает попадание на ЧМ-2022 в Катаре.

Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу 8 июля. Он возглавлял сборную с 2016 года, под его началом команда пробилась в четвертьфинал домашнего чемпионата мира.