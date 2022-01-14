Власти Австралии повторно аннулировали визу теннисиста Джоковича

Фото: Instagram / Новак Джокович

Министр по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук во второй раз аннулировал визу теннисиста из Сербии Новака Джоковича. Об этом в пятницу, 14 января, сообщает BBC.

По данным агентства, австралийские власти планируют депортировать спортсмена из страны.

Теннисиста задержали в аэропорту Мельбурна 5 января. Причиной задержания послужило то, что спортсмен не смог предоставить пограничникам документы о медотводе о вакцинации от COVID-19. В результате этого виза Джоковича была аннулирована, а самого спортсмена попросили покинуть страну.

Уточнялось, что тогда первая ракетка мира прибыла в Австралию для участия в чемпионате Australian Open.

Позже австралийские власти приняли решение отложить депортацию сербского спортсмена, а адвокаты сербского теннисиста подали апелляционную жалобу в федеральный суд в связи со сложившейся ситуацией. Заседание состоялось в четверг, 6 января. В ходе него адвокат кабмина Австралии Кристофер Тран заявил, что власти отложат депортацию серба до новых слушаний, которые назначены на понедельник, 17 января.