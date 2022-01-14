Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Перечень приоритетных профессий утвердили в Подмосковье

Ирина Игнатенко

Общество
Перечень приоритетных профессий утвердили в Подмосковье
Фото: Pexels

Перечень приоритетных профессий утвердили в Московской области. В него вошло восемьдесят два пункта — это наиболее рекомендуемые к получению профессии.

Как рассказала глава областного Минсоцразвития Людмила Болатаева, в список вошли такие профессии как графический дизайнер, программист, соцработник, инспектор по охране труда и технике безопасности, мастер ногтевого сервиса, кондитер, ландшафтный архитектор, парикмахер, передает портал «Подмосковье сегодня».

По ее словам, эти профессии являются приоритетными для профессионального обучения и дополнительного образования граждан, не имеющих постоянного места работы.

Пройти профобучение бесплатно могут все жители региона, признанные безработными. На время прохождения обучения они продолжают получать пособие.

С полным списком профессий можно ознакомиться на портале ведомства.

13 января эксперты сообщили о снижении числа сотрудников старше 30 лет в России. В период с сентября 2020 по сентябрь 2021 года количество сотрудников в возрасте от 20 до 29 лет снизилось на 460 тысяч человек.

Читайте также:
Подмосковье Работа Профессии
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Скромное альтер эго Нового года

Никита Миронов
Никита Миронов

Колледж стал престижнее вуза. И это правильно

Никита Масленников
Никита Масленников

Стоит ли срочно покупать доллар и евро

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не будем мешать Христу

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Поддерживаем бизнес субсидиями

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ах, москвичи, мои куколки

Ирина Левова
Ирина Левова

Договориться о морали в интернете невозможно

Все мнения
О проекте