Перечень приоритетных профессий утвердили в Подмосковье

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Перечень приоритетных профессий утвердили в Московской области. В него вошло восемьдесят два пункта — это наиболее рекомендуемые к получению профессии.

Как рассказала глава областного Минсоцразвития Людмила Болатаева, в список вошли такие профессии как графический дизайнер, программист, соцработник, инспектор по охране труда и технике безопасности, мастер ногтевого сервиса, кондитер, ландшафтный архитектор, парикмахер, передает портал «Подмосковье сегодня».

По ее словам, эти профессии являются приоритетными для профессионального обучения и дополнительного образования граждан, не имеющих постоянного места работы.

Пройти профобучение бесплатно могут все жители региона, признанные безработными. На время прохождения обучения они продолжают получать пособие.

С полным списком профессий можно ознакомиться на портале ведомства.

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