Эксперты оценили вероятность введения новых ограничительных мер в Петербурге

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Генеральный директор и главный врач частной скорой медицинской помощи Лев Авербах заявил, что «омикрон» в конце концов станет основным видом коронавируса в Санкт-Петербурге и количество заразившихся будет расти.

— При «дельте» смертность 2-3 процента, и количество заболевших 10 процентов от популяции, а при «омикроне» заболеет гораздо больше народу, смертность будет меньше в процентах – 1-2 процента, но в абсолютном количестве людей летальность может быть даже выше, — отметил специалист в комментарии «Невским новостям».

Он также добавил, что помимо коронавируса, в городе распространяется грипп и различные виды ОРВИ, поэтому диагноз врачам поставить будет непросто.

Профессор кафедры поликлинической терапии, доктор медицинских наук Юрий Конев также отметил, что эпидобстановка в городе ухудшится в ближайшие две недели.

Эксперт предположили, что Петербург ждут новые ограничения для корректировки эпидемиологической обстановки и снижения числа заражений.

В Северной столице наблюдается рост заболеваемости коронавирусом и смертности среди пациентов с COVID-19. За прошлые сутки в городе выявили 1839 новых случаев коронавируса против 1659, зафиксированных днем ранее, передает Nation News.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Петр Чумаков рассказал, когда пандемия коронавируса пойдет на спад. По его словам, чтобы спрогнозировать ситуацию с этим вариантом COVID-19, необходимо ориентироваться на опыт стран Европы.