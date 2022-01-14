«Кульминация»: вирусолог Чумаков рассказал, когда пандемия COVID-19 пойдет на спад

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

После распространения штамма коронавирусной инфекции «омикрон» пандемия пойдет на спад. Такое мнение выразил вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Петр Чумаков.

— Это девятый вал, можно сказать, кульминация пандемии, — заявил Чумаков.

По его словам, чтобы спрогнозировать ситуацию с этим вариантом COVID-19, необходимо ориентироваться на опыт стран Европы.

— В Англии уже пошла вниз заболеваемость. Прошло около месяца. Значит, можно экстраполировать, что месяца два у нас будет продолжаться острая ситуация, — рассказал специалист в разговоре с RT.

Накануне иммунолог Владимир Болибок рассказал, что люди, которые заразились штаммом коронавирусной инфекции «омикрон», редко ощущают боли в грудной клетке. По его словам, такой симптом характерен для тех пациентов, у которых развивается пневмония, затрагивающая плевру. При этом в случае инфицирования штаммом «омикрон» люди могут скончаться только при очень серьезном поражении организма.

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До этого иммунолог Николай Крючков рассказал, что пандемию в конце концов удастся взять под контроль, но не раньше середины 2022 года и только при условии активной масштабной вакцинации населения. Текущая волна, вызванная «омикроном», будет не последней.