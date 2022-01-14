Иммунолог Болибок назвал отличительные симптомы «омикрон»-штамма коронавируса

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Люди, которые заболели штаммом коронавирусной инфекции «омикрон», редко ощущают боли в грудной клетке. Об этом рассказал иммунолог Владимир Болибок.

По его словам, такой симптом характерен для тех пациентов, у которых развивается пневмония, затрагивающая плевру. При этом в случае инфицирования штаммом «омикрон» люди могут скончаться только при очень серьезном поражении организма.

— Признаком «омикрона» является сильная боль в горле, заложенность носа, сухой кашель. К этому добавляется повышение температуры, сильная слабость и головная боль, — уточнил специалист.

Он подытожил, что при «омикроне» пациенты также могут перестать чувствовать запахи, однако этот симптом чаще проявляется ближе к концу течения болезни, передает РИА Новости.

Накануне заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что не стоит считать штамм коронавирусной инфекции «омикрон» легким заболеванием. Она подчеркнула, что опыт других стран показывает высокие показатели смертности от нового варианта COVID-19.

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До этого иммунолог Николай Крючков рассказал, что пандемию в конце концов удастся взять под контроль, но не раньше середины 2022 года и только при условии активной масштабной вакцинации населения. Текущая же волна, вызванная «омикроном», будет не последней.