Глава РЭО объяснил предложение запретить бутылки кислотного цвета

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Генеральный директор Российского экологического оператора, курирующего мусорную реформу, Денис Буцаев рассказал, почему необходимо запретить пластиковые бутылки кислотного цвета.

Он отметил, что имеются проблемы со сбором больших партий подобных отходов для их дальнейшей переработки.

— Играет роль даже цвет упаковки. Редкие пластиковые бутылки кислотных или черного цветов выделяются на полке, но чтобы их переработать, нужно собрать партию — тонну бутылок, а это более 30 тысяч единиц. Это нереально, — отметил Буцаев в комментарии «360».

Денис Буцаев добавил, что в России ежегодно образуется около 60 миллионов тонн твердых коммунальных отходов, а треть из этого занимают одноразовый пластик и упаковка. В связи с этим в России планируют в ближайшее время запретить одноразовый пластик. Запрет будут осуществлять поэтапно, в первую очередь намерены избавиться от одноразовой пластиковой посуды.

13 января стало известно, что правительство РФ направит пять миллиардов рублей на облигации для проектов по мусору.