Правительство РФ направит 5 миллиардов на облигации для проектов по мусору

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Объем зеленых облигаций для финансирования проектов, которые касаются твердых коммунальных отходов, составит пять миллиардов рублей. Об этом в четверг, 13 января, сообщили в пресс-службе вице-премьера России Виктории Абрамченко.

По ее словам, благодаря финансированию в сферу обращения с отходами можно будет привлечь свыше 50 миллиардов рублей для возведения новых инфраструктурных объектов.

— Для построения экономики замкнутого цикла в России необходимо оказывать поддержку проектам, направленным на развитие отрасли обращения с ТКО, — отметила вице-премьер.

В пресс-службе подытожили, что по итогам следующих двух лет объем зеленых облигаций может составить 100 миллиардов рублей, передает РИА Новости.

29 декабря Российский экологический оператор рассказал об основных результатах деятельности за прошедший год.

Специалисты отметили, что в России каждый год образуется около шестидесяти миллионов тонн твердых коммунальных отходов, из них большая часть отправляется на полигоны. Реформа обращения с ТКО направлена на снижение этого показателя до 50 процентов к 2030 году. Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что в настоящее время продолжается развитие инфраструктуры, строительство новых объектов и модернизация старых, чтобы обеспечить качественную и эффективную переработку отходов.