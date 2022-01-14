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Более 34 тысяч резидентных разрешений на парковку оформили в столице за год

Михаил Алимов

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Более 34 тысяч резидентных разрешений на парковку оформили в столице за год
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В 2021 году в столице оформили более 34 тысяч резидентных разрешений на парковку. Среди них 24 тысячи — новые. Об этом в пятницу, 14 января, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Резидентные парковочные разрешения — это удобно. Вы можете оставлять машину на платных уличных парковках своего района с 20:00 до 8:00 в течение одного, двух или трех лет на выбор, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Отмечается, что за круглосуточную парковку нужно будет заплатить три тысячи, шесть или девять соответственно. В одной квартире можно оформить максимум два разрешения. Для продления следует обращаться заранее, но не ранее двух месяцев до конца срока предыдущего. Большего всего разрешений москвичи оформили в районах Пресненский, Таганский, Басманный, Тверской и Хамовники.

Накануне сообщалось, что новая перехватывающая парковка стала доступна горожанам около станции метро «Южная» в районе Чертаново Северное. На новой парковке предусмотрено 100 парковочных мест, из которых 10 предназначены для автомобилистов с ограниченными возможностями здоровья.

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