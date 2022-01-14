Первый участок Южной рокады в столице готов на 40 процентов

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, 1-й Котляковский переулок Карта всех событий

Первый участок Южной рокады в Москве завершен на 40 процентов. Об этом в пятницу, 14 января, сообщили в пресс-службе столичного стройкомплекса.

На участке от улицы Каспийская до 1-го Котляковского переулка возводят крупную транспортную развязку, которая соединит Южную рокаду с Юго-Восточной хордой (ЮВХ), а также переустраивают кабельные высоковольтные линии.

— В рамках проекта планируется построить семь путепроводов общей протяженностью более двух километров. Уже возведены десять из четырнадцати опор путепровода по основному ходу Кантемировской улицы от пересечения с Пролетарским проспектом, а также смонтированы двенадцать из пятнадцати опор путепровода на съезде с Кантемировской улицы на ЮВХ, — рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Южная рокада пройдет от развязки Рублевского шоссе с МКАД до улицы Верхние Поля в Капотне, передает РИА Новости.

Накануне сообщалось, что начались работы по проектированию и строительству путепровода на пересечении Ленинградского шоссе и путей Октябрьской железной дороги (ОЖД). Первое место в проводимом конкурсе заняла компания «Дороги и мосты».