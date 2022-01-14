ВОЗ рекомендовала два новых препарата для лечения пациентов с коронавирусом

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Эксперты ВОЗ рекомендовали использовать два новых препарата для лечения коронавируса. Об этом говорится в пресс-релизе организации, который был опубликован в пятницу, 14 января.

Так, специалисты рекомендовали применять препарат барицитиниб, который используется для лечения ревматоидного артрита, и сотровимаб, созданный на основе моноклональных антител.

В ВОЗ уточнили, что стремительное распространение штамма коронавирусной инфекции «омикрон» снижает эффективность многих нынешних вариантов лечения COVID-19.

В организации подытожили, что барицитиниб лучше всего сочетать с кортикостероидами для лечения тех пациентов, которые имеют тяжелую форму заболевания. При этом сотровимаб лучше употреблять тем, кто переносит коронавирус легко, передает ТАСС.

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, — «Спутник V». Кроме нее, в РФ зарегистрированы вакцины «Спутник Лайт», «КовиВак» Центра имени Чумакова, а также разработанные центром «Вектор» «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н».

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Кроме того, 24 ноября в России была зарегистрирована первая вакцина от COVID-19 для подростков «Спутник М». Она будет применяться для профилактики коронавирусной инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Два компонента вакцины вводятся с интервалом в 21 день.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург 13 января сообщил, что вакцина «Спутник М» поступит в гражданский оборот на следующей неделе.