Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач объяснил, как быстро восстановиться после инсульта

Анна Михалюк

Общество
Врач объяснил, как быстро восстановиться после инсульта
Инсульт возникает при закупорке артерии, ее спазме или кровоизлиянии в головной мозг / Фото: pixabay.com

Врач-геронтолог, профессор Российской академии медицинских наук Владимир Хавинсон рассказал, что нужно делать, чтобы быстро восстановиться после инсульта.

Он подчеркнул, что важным фактором являются положительные эмоции. Американские исследователи определили, что у людей, которые были позитивно настроены на выздоровление, риск постинсультных осложнений был в два раза ниже, чем у людей, которые в свое выздоровление не верили.

— Ежедневные прогулки в течение получаса способствуют улучшению всех функций мозга. Прогулки с точки зрения геронтологии — крайне полезное мероприятие. А после инсульта — это трижды полезно. Нужно проходить не менее 5 тысяч шагов в день, — рассказал доктор в новом выпуске программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Для получения положительных эмоций можно готовить блюда из детства, а также употреблять продукты с высоким содержанием триптофана. По словам врача, он есть в высоких дозах в рыбе, мясе, сыре, фруктах и шоколаде. Триптофан необходим организму, так как участвует в синтезе серотонина — гормона радости.

Также геронтолог рекомендует после инсульта заниматься микромоторикой: вязать и собирать пазлы. Это благотворно сказывается на работе мозга.

Актриса Елена Проклова, которая недавно перенесла инсульт, рассказала, когда планирует выйти на сцену после болезни.

Читайте также:
Здоровье
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Скромное альтер эго Нового года

Никита Миронов
Никита Миронов

Колледж стал престижнее вуза. И это правильно

Никита Масленников
Никита Масленников

Стоит ли срочно покупать доллар и евро

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не будем мешать Христу

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Поддерживаем бизнес субсидиями

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ах, москвичи, мои куколки

Ирина Левова
Ирина Левова

Договориться о морали в интернете невозможно

Все мнения
О проекте