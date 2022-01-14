Врач объяснил, как быстро восстановиться после инсульта

Инсульт возникает при закупорке артерии, ее спазме или кровоизлиянии в головной мозг / Фото: pixabay.com

Врач-геронтолог, профессор Российской академии медицинских наук Владимир Хавинсон рассказал, что нужно делать, чтобы быстро восстановиться после инсульта.

Он подчеркнул, что важным фактором являются положительные эмоции. Американские исследователи определили, что у людей, которые были позитивно настроены на выздоровление, риск постинсультных осложнений был в два раза ниже, чем у людей, которые в свое выздоровление не верили.

— Ежедневные прогулки в течение получаса способствуют улучшению всех функций мозга. Прогулки с точки зрения геронтологии — крайне полезное мероприятие. А после инсульта — это трижды полезно. Нужно проходить не менее 5 тысяч шагов в день, — рассказал доктор в новом выпуске программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Для получения положительных эмоций можно готовить блюда из детства, а также употреблять продукты с высоким содержанием триптофана. По словам врача, он есть в высоких дозах в рыбе, мясе, сыре, фруктах и шоколаде. Триптофан необходим организму, так как участвует в синтезе серотонина — гормона радости.

Также геронтолог рекомендует после инсульта заниматься микромоторикой: вязать и собирать пазлы. Это благотворно сказывается на работе мозга.

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