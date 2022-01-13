Проклова рассказала, когда планирует выйти на сцену после инсульта

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Российская актриса Елена Проклова, которая на днях была госпитализирована в медицинское учреждение с инсультом, рассказала, когда хотела бы вернуться к работе.

— Мне оказывается всевозможная медицинская помощь, и мне уже лучше, чем было. Я стараюсь выбраться из этой ситуации, надеюсь, все получится и к марту, как мне обещают, я уже смогу выйти на сцену, — приводит слова актрисы РИА Новости.

10 января СМИ сообщили, что Проклову экстренно госпитализировали в Москве с инсультом. Она попала в больницу с сильным головокружением и повышенным давлением. МРТ головного мозга показала инсульт, а вскоре 68-летнюю артистку перевели в реанимацию. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.

Позже звезда назвала свою болезнь «наилучшим вариантом инсульта» и подробно рассказала о своем состоянии. По ее словам, у нее не повреждены двигательные и умственные функции, а лишь вестибулярный аппарат. Проклова добавила, что верит в скорейшее выздоровление. По ее словам, в феврале этого года врачи поставят ей стент, затем начнется период окончательного восстановления после инсульта.