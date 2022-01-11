«Поврежден мозжечок»: появились подробности о состоянии Прокловой после госпитализации

Фото: instagram/elproklova

На днях 68-летнюю российскую актрису Елену Проклову госпитализировали в медицинское учреждение с инсультом. Ближайший месяц она проведет в больнице под наблюдением врачей. Однако сама звезда назвала свою болезнь «наилучшим вариантом инсульта» и подробно рассказала о своем состоянии в данный момент.

— У меня все нормально, здесь просто не разрешают говорить по телефону, вот дали мне пять минут. У меня наилучший вариант инсульта: не повреждены ни двигательные функции, ни умственные, поврежден мозжечок, а это вестибулярный аппарат. То есть меня все время тошнит, кружит, мотает из стороны в сторону, — заявила она.

Проклова добавила, что верит в скорейшее выздоровление. По ее словам, в феврале этого года врачи поставят ей стент, затем начнется период окончательного восстановления после инсульта.

— Вот спешу сообщить, чтобы вы не переживали. Спасибо за внимание, — цитирует ее слова издание Starhit.

10 января СМИ сообщили, что Проклову экстренно госпитализировали в Москве с инсультом. Она попала в больницу с сильным головокружением и повышенным давлением. МРТ головного мозга показала инсульт, а вскоре 68-летнюю артистку перевели в реанимацию. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.

Врач-невролог Виктор Шахнович выразил мнение, что возможными причинами инсульта у Прокловой являются психологические и физические нагрузки на организм. Он уверен, что предпосылки к инсульту у нее имелись. Но все близкие и коллеги артистки убеждены в том, что здоровье у Прокловой безупречно.