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Астрологи назвали трех главных бабников среди знаков зодиака

Анастасия Колоскова

Общество
Астрологи назвали трех главных бабников среди знаков зодиака
Кадр из кинофильма «Бабник»

Астрологи составили топ-3 знаков зодиака, представителей который сложно назвать моногамными, так как они из-за своей любвеобильности не могут пропустить ни одной юбки.

Так, стремящийся к женскому вниманию Водолей флиртует с представительницами противоположного пола постоянно. Ему приносит истинное удовольствие проявление интереса к его персоне. Его спутница будет вынуждена смириться с тем, что он не изменится. Этих мужчин можно назвать коллекционерами женщин, которые не способны сопротивляться зову природы.

Покоряющий женские сердца мужчина-Лев изменял, изменяет и будет изменять, так как этот зверь не поддается дрессировке. Повлиять на ситуацию не получится при помощи уходов, хлопанья дверями или заигрывания с другими. Представители этого знака убеждены, что настоящие мужчины имеют много женщин, и отказываться от этого принципа они не собираются.

Девы слывут известными ловеласами. Они включат все свое обаяние, чтобы добиться понравившейся девушки. При этом повторять обольщение они готовы бесчисленное количество раз. Взывать к их моральным качествам и совести не имеет смысла. В ответ эти мужчины лишь усмехнутся и назначат свидание очередной спутнице, пишет издание Uznayvse.ru.

До этого психолог, мотивационный спикер, автор и ведущая тренингов по эффективной коммуникации Ирина Прокопьева назвала самое распространенное заблуждение, которого придерживаются женщины относительно мужчин. По мнению эксперта, это уверенность в том, что они смогут изменить характер партнера.

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