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Сергей Собянин сообщил, что в 2022 году реконструируют и построят 10 станций МЦД

Михаил Алимов

Город
Сергей Собянин сообщил, что в 2022 году реконструируют и построят 10 станций МЦД
Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Москве до конца 2022 года запланировано реконструировать и построить 10 станций Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом в пятницу, 14 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Весной в планах открыть новую станцию Минская будущего D4. Вместе с одноименной станцией Солнцевской линии #мосметро она образует новый транспортный хаб. На первом этапе здесь заработает одна платформа и пассажирский вестибюль. Между ж/д и метро появится навес для комфортной пересадки пассажиров, — написал мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам главы города, с открытием МЦД-4 у жителей 23 районов Москвы улучшится транспортная ситуация, появятся пересадки на метро и Московское центральное кольцо (МЦК).

В планах городских властей закончить строительство станций Печатники и Марьина Роща МЦД-2. Должны завершить работы по реконструкции станций Толстопальцево, Мещерская, Переделкино, Лесной городок, Очаково и Тимирязевская. Между станциями Окружная МЦД и МЦК появится теплый переход.

Сергей Собянин во вторник, 11 января, в интервью «Вечерней Москве» заявил, что открытие новых Московских центральных диаметров — МЦД-3 и МЦД-4 — запланировано на 2023–2024 годы. Глава города отметил, что протяженность каждого диаметра составляет около 80 километров. На них предусмотрено по 30–40 станций.

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