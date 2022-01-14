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ЕАЭС оценит возможность запрета одноразового пластика в России

Ирина Игнатенко

Общество
ЕАЭС оценит возможность запрета одноразового пластика в России
Фото: pixabay.com

Возможность запрета одноразовых пластиковых предметов в России изучат специалисты Евразийской экономической комиссии.

Сообщается, что ЕЭК подготовила техзадание для исследования вопроса о поэтапном введении подобных мер. Ранее был составлен список из 28 предметов, изготовленных из пластика, от которых стоит отказаться. В настоящее время он проходит согласование в Минпромторге и Минприроды. Среди них ватные палочки, упаковка для яиц из полистирола, пластиковые стаканчики, крышки для бумажных стаканчиков из полистирола и другие товары.

В рамках Стратегии развития Евразийской экономической интеграции будет осуществлен анализ целесообразности введения поэтапного запрета на ввоз и производство одноразовых предметов. Специалисты изучат, как влияют на здоровье человека и окружающую среду отходы из полимерных товаров, как постепенно ограничить их производство и чем заменить. Данные исследования помогут стимулировать компании переходить на упаковочные материалы из более экологичного сырья, организовать раздельный сбор пластиковых отходов, передает «360».

Ранее глава РЭО Денис Буцаев объяснил предложение запретить пластиковые бутылки кислотного цвета.

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