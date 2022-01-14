Фуд-блогер раскрыл секрет самого вкусного омлета

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Известный фуд-блогер и ресторатор Андрей Грязнов поделился рецептом необычного и очень вкусного омлета. На его приготовление не потребуется много времени.

— Взбить яйцо, добавить немножко соли, сахара. Взбиваете отдельно белок, закидываете в духовку на 180 градусов, буквально на три–четыре минуты, добавляете желток и еще раз либо в духовку, либо так оставляете. Все это выкладываете на хлеб, — отметил он в комментарии «Царьграду».

Еще одна вариация приготовления подобного блюда: взять кусок хлеба, вырезать у него серединку и обжарить с двух сторон на сковороде. Затем внутрь разбить одно яйцо и посыпать тертым сыром.

Еще один вариант завтрака на основе яиц — закуска с армянским лавашом. Лаваш нужно нарезать как ромашку, положить на сковородку, добавить отваренную куриную грудку, сыр, яйцо, а затем закрыть лаваш конвертиком и обжарить на быстром огне.

Ранее диетологи рассказали, что лучше есть на завтрак для укрепления здоровья. Первый прием пищи должен включать клетчатку, белковые продукты, фрукты и овощи.