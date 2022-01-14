Названа самая популярная станция МЦД в 2021 году

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Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Царицыно Карта всех событий

Станцией Царицыно МЦД за 2021 год воспользовались 8,8 миллиона пассажиров. Она стала самой популярной в минувшем году. Об этом в пятницу, 14 января, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Станция является частью одноименного транспортно-пересадочного узла (ТПУ), в который входит метро, МЦД и наземный транспорт. В сутки им пользуются более 120 тысяч человек.

— С запуском МЦД пассажиры стали экономить время и деньги на дорогу, сами поездки стали комфортнее, а город получил возможность развивать ранее непривлекательные и заброшенные территории рядом с ж/д. О том, что мы двигаемся в правильном направлении, позволяют говорить достигнутые результаты и, конечно, мнение людей, которое мы постоянно изучаем. Они отмечают, что с появлением МЦД ездить стало удобнее. Как показывают опросы, 95 процентов пассажиров довольны поездками, — цитирует Telegram-канал ведомства слова его руководителя Максима Ликсутова.

Он отметил, что власти Москвы продолжат развивать инфраструктуру МЦД.

До этого мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве до конца 2022 года запланировано реконструировать и построить 10 станций Московских центральных диаметров (МЦД). По словам главы города, с открытием МЦД-4 у жителей 23 районов Москвы улучшится транспортная ситуация, появятся пересадки на метро и Московское центральное кольцо (МЦК).