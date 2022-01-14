В Госдуме пояснили решение отложить законопроект о QR-кодах

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Снятие с повестки Госдумы законопроекта о QR-кодах в общественных местах необходимо для того, чтобы переработать его с учетом нового этапа пандемии. Об этом сообщила заместитель председателя комитета Государственной Думы по охране здоровья Татьяна Соломатина.

Она отмети ила, что принятие закона в изначальном варианте не поможет решить имеющиеся на сегодняшний день проблемы.

— Сегодня поменялся штамм, у него другая контагиозность, количество заболевших растёт очень быстро. Принятие законопроекта в том виде, в котором его готовили, не решит тех проблем, которые встают перед нами в новой ситуации. И население, и правительство ждут совершенно другого, — пояснила она в комментарии «Радио 1».

Она добавила, что россиянам важно помнить о своевременной вакцинации и ревакцинации, так как непривитые люди гораздо больше рискуют заразиться и столкнуться с тяжелой формой болезни.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный добавил, что QR-коды не являются факторами, которые способствуют прекращению распространения инфекции. Ускоренное принятие законопроекта не приведет ни к каким положительным моментам, поэтому стоит более внимательно поработать над формулировками итогового варианта законопроекта, передает НСН.

Вице-премьер Татьяна Голикова 14 января сообщила, что кабмин решил отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении.