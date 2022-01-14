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За два года москвичи более 55 миллионов раз воспользовались электронными медкартами

Михаил Алимов

Город
За два года москвичи более 55 миллионов раз воспользовались электронными медкартами
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Москвичи с января 2020 года обратились к электронной медицинской карте (ЭМК) более 55 миллионов раз. Об этом в пятницу, 14 января, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— За два года с момента, как мы открыли горожанам доступ к электронной медицинской карте, сервис стал одним из ключевых элементов единой цифровой платформы московского здравоохранения. Мы продолжаем работать над его развитием, внедряем новый функционал и, как результат, все больше москвичей пользуются электронными медкартами, — рассказала она.

По словам заммэра, популярность мобильной версии ЭМК растет. Почти каждый второй горожанин пользуется ей через телефон.

По данным пресс-службы Комплекса социального развития Москвы, за два года жители столицы внесли в ЭМК около 550 тысяч медицинских документов, более 800 тысяч данных личного анамнеза, более 160 тысяч семейного анамнеза и около 110 миллионов записей в «Дневник здоровья».

Недавно стало известно, что в Москве еще 14 поликлиник присоединились к проекту по переходу на ведение электронных медицинских карт. Всего их число достигло 18. Таким образом треть детских поликлиник в столице полностью перешла на данный формат ведения медицинской документации. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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