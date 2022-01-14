Более 300 бригад Мосводостока дежурит на столичных улицах из-за непогоды

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В Москве температура за день упала на значение около 20 градусов и составляет от 0 до плюс 2 градусов по Цельсию. Специалисты ГУП «Мосводосток» в связи с этим очищают водосточные решетки от наледи. Об этом в пятницу, 14 января, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства.

— Порядка 300 бригад специалистов и 290 единиц техники ГУП «Мосводосток» задействованы в очистке водоприемных решеток от наледи для беспрепятственного пропуска талой воды, — говорится в сообщении Telegram-канала Комплекса.

Сообщить о возникших скоплениях талой воды можно по телефонам, а также в учреждения, указанные на инфографике. После сообщения специалисты оперативно на него отреагируют.

Фото: telegram/ Комплекс городского хозяйства

До этого москвичам рассказали, как проверяют городские электросети зимой. В этот период московские энергетики работают в режиме повышенной готовности. Зимой ежедневно на дежурстве 443 бригады — это более 2,2 тысячи специалистов и почти 2,1 тысячи единиц спецтехники. Состояние оборудования они проверяют при помощи специальных приборов тепловизионного контроля.