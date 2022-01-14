Иммунолог Продеус рассказал, как подготовиться к сдаче ПЦР-теста

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Тесты на коронавирус стали самой популярной лабораторной процедурой за последние пару лет, для тестирования нужна определенная подготовка. Об этом рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.

Он отметил необходимость ПЦР-диагностики, она позволяет вовремя поставить диагноз и начать лечение. Продеус отметил, что многие люди делают ПЦР между делом, без предварительной подготовки, но это может привести к неправильным результатам.

— Чтобы грамотно сделать ПЦР-тест, человек должен хотя бы пару-тройку часов не есть, не пить, не курить, не жевать жвачку. Речь идет не о качестве ПЦР-теста, а о качестве преаналитической обработки результата. Вероятность того, что после карамельки во рту на слизистой пациента специалист ничего не обнаружит – большая, — отметил он в комментарии ОСН.

ПЦР-тест значим тогда, когда у человека существует клиническая симптоматика. Тест определяет РНК – генетический материал вируса.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о тест-системах для выявления нового штамма коронавируса «омикрон».