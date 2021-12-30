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Попова рассказала о тест-системах для выявления нового штамма «омикрон»

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Попова рассказала о тест-системах для выявления нового штамма «омикрон»
Фото: roscongress / Андрей Любимов

Тест-системы для выявления штамма коронавируса «омикрон» в России были сделаны за неделю. На данный момент уже проводится скрининг для выявления данного варианта. Об этом в четверг, 30 декабря, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— На «омикрон» буквально за неделю сделали коллеги тест-систему, тоже независимо наш институт в Санкт-Петербурге и в Москве, сегодня мы уже первый скрининг проводим тест-системами для ПЦР-диагностики, — рассказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Недавно заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова сообщила, что штамм коронавирусной инфекции «омикрон» по симптомам схож с сезонным ОРВИ, однако он может активнее и быстрее поражать легкие и бронхи.

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В России на 21 декабря зафиксировали 41 случай заболевания новым агрессивным штаммом коронавирусной инфекции «омикрон». Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ.

Она отметила, что в настоящий момент состояние пациентов оценивается как стабильное. Большая часть из них обладает иммунитетом, подчеркнула глава ведомства.

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