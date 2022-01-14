Рафик Загрутдинов сообщил о начале строительства двух жилых корпусов по реновации в Марфине

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, район Марфино Карта всех событий

Специалисты начали строительство двух жилых корпусов по программе реновации жилья в Москве в районе Марфино. Об этом в пятницу, 14 января, заявил руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

— В районе Марфино по адресу улица Академика Королева, владение 21, началось строительство двух жилых корпусов для переселения по программе реновации. Ввод в эксплуатацию планируется в 2024 году. В настоящее время на площадке идут работы подготовительного периода, — рассказал он.

Они будут построены по индивидуальному проекту и оборудованы подземной одноуровневой стоянкой. Корпуса рассчитаны на 431 квартиру (однокомнатных — 92, двухкомнатных — 286, трехкомнатных — 53). Из них четыре будут обеспечены всем необходимым для проживания маломобильных горожан — соорудят увеличенную ширина коридоров и специальную сантехнику.

Фасад здания выполнят из навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных кирпичом. На нем закрепят корзины для кондиционеров.

Колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря и зона размещения почтовых ящиков будут находиться в жилой части вестибюля. Будут функционировать два лифта грузоподъемностью 1000 и 630 килограммов. Вход в подъезд находится на одном уровне с улицей и облицован шероховатой плиткой, которая препятствует скольжению.

На придомовой территории высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники. Рядом с домом обустроят детскую и спортивную площадки, а также площадку для отдыха взрослых.

Программа реновации началась в 2017 году. По плану в новые квартиры должны переехать почти миллион москвичей, проживающих в 5175 домах. На первых этапах количество переселенных людей было значительно меньше, но в 2021 году их количество вдвое превысило результаты итогов 2020-го — более 23 тысяч человек в 2020 году и 47,3 тысячи переселено по итогам 2021 года. За 2021 год в городе возвели еще один миллион квадратных метров современного и удобного жилья.