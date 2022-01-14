Договоры на 150 помещений в новостройках по реновации заключены с бизнесом столицы

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Столичные власти заключили 150 договоров на приобретение помещений в новостройках по программе реновации с представителями торговли и услуг. Об этом в пятницу, 14 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Нежилые этажи новых домов рассчитаны на размещение в них магазинов, кафе, аптек и других необходимых учреждений. На сегодняшний день в домах, отданных под заселение по программе реновации, насчитывается 280 таких помещений, более 150 уже реализованы, — передает его слова агентство городских новостей «Москва».

Он рассказал, что в кварталах по реновации у жителей должно быть все необходимое в шаговой доступности.

До этого руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов заявил, что специалисты начали строительство двух жилых корпусов по программе реновации жилья в Москве в районе Марфино. Они будут построены по индивидуальному проекту и оборудованы подземной одноуровневой стоянкой. Корпуса рассчитаны на 431 квартиру (однокомнатных — 92, двухкомнатных — 286, трехкомнатных — 53). Из них четыре будут обеспечены всем необходимым для проживания маломобильных горожан — соорудят увеличенную ширина коридоров и специальную сантехнику.