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Янукович подал иск к Верховной раде Украины

Полина Долганова

В мире
Янукович подал иск к Верховной раде Украины
Фото: Youtube / BBC News

Бывший президент Украины Виктор Янукович подал иск к Верховной раде по факту отсутствия полномочий у властей лишать его звания лидера государства иным способом, кроме как с помощью импичмента. Об этом в пятницу, 14 января, сообщила представитель парламента в Конституционном суде Ольга Совгиря.

По ее словам, производство по данному делу к настоящему моменту уже было открыто.

Совгиря уточнила, что решение суда по иску может быть принято в любой день.

6 декабря Верховный суд Украины оставил в силе предполагающий 13 лет заключения приговор бывшему президенту страны Виктору Януковичу по делу о государственной измене.

7 октября высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины постановил заключить под стражу экс-президента страны Виктора Януковича. Мера пресечения была избрана заочно, так как ни Янукович, ни его представители на заседании суда не присутствовали.

Экс-президента обвиняют в незаконном завладении резиденцией Межигорье, которая до 2007 года находилась в собственности государства. Украинские правоохранители полагают, что Янукович получил ее в собственность с нарушением закона.

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