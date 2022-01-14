Соединительную ветку построят между Киевским и Смоленским направлениями МЖД

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Киевское направление Московской железной дороги Карта всех событий

Столичные власти предоставят ОАО «РЖД» в аренду семь земельных участков. Они будут использованы для строительства соединительной ветки между Киевским и Смоленским направлениями Московской железной дороги (МЖД). Об этом в пятницу, 14 января, сообщили в пресс-службе комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

— Градостроительно-земельная комиссия города Москвы, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 13 января 2022 года приняла решение о предоставлении земельных участков <…> для строительства соединительной ветви между Киевским и Смоленским направлением Московского железнодорожного узла, — передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

По словам главы Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, семь участков общей площадью в две тысячи квадратных метров предоставят РЖД на шесть лет. Там разместятся объекты железнодорожной инфраструктуры. Отмечается, что эти участки свободны и принадлежат городу.

В декабре сообщалось, что два участка на Люблинской улице сдадут в аренду РЖД для строительства станции «Печатники». Соответствующее решение ведомство приняло на заседании, которое состоялось 23 декабря.