Неизвестный вандал повредил картину ученицы Малевича «Три фигуры»

Фото: Ельцин центр

В Екатеринбурге неизвестный вандал повредил картину совестной художницы Анны Лепорской «Три фигуры», пририсовав изображенным на ней силуэтам глаза. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры РФ.

Картина Лепорской принадлежит коллекции Государственной Третьяковской галереи. С ноября прошлого года она экспонировалась в Ельцин-центре в рамках выставки «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства». Один из посетителей, личность которого пока не установлена, пририсовал синей ручкой по две пары глаз изображенным на ней силуэтам. Спустя некоторое время, 7 декабря прошлого года, своеобразное «улучшение» картины заметили две посетительницы и сообщили об этом администрации культурного центра.

Руководство Ельцин-центра обратилось в полицию. Однако в МВД уголовное дело о вандализме возбуждать отказались, ссылаясь на «незначительный ущерб» и общую сохранность произведения искусства.

— В целях отмены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту повреждения картины Лепорской А.А. «Три фигуры» департамент музеев и внешних связей направил жалобу в Генпрокуратуру России, — заявили в пресс-службе Минкульта.

The Art Newspaper Russia сообщило, что чернила проникли в слой краски, поскольку картина не была покрыта авторским лаком. При этом рельеф мазков в целом не пострадал, так как злоумышленник не слишком сильно нажимал на ручку.

Полотно сняли с экспозиции и доставили в Москву для реставрации. В Третьяковской галерее стоимость реставрационных работ оценили в 250 тысяч рублей. Также известно, что картина «Три фигуры» застрахована почти на 76 миллионов рублей.

Анна Лепорская родилась в 1900 году в Санкт-Петербурге. В 1920-х года она училась у художника-авангардиста Каземира Малевича, автора знаменитого «Черного квадрата». Картину «Три фигуры», выполненную в стиле абстракционизма, она нарисовала в начале 1932-1934 годах. В 1982 году Лепорская скончалась.