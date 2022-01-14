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Создатели постера к фильму «Елки-8» ответили на обвинения в плагиате

Анастасия Колоскова

Общество
Создатели постера к фильму «Елки-8» ответили на обвинения в плагиате
Фото: facebook/stig.dirdal

Компания Bazelevs, которая занималась разработкой постера к фильму «Елки-8», ответила норвежскому фотографу Стигу Дирдалу, обвинившему дизайнеров в плагиате.

Разработчики не стали отрицать, что их постер напоминает работу норвежца.

— Но также на него похожа афиша рождественского концерта в Люцерне, праздничный постер канадского спортивного телеканала Sportsnet и еще десяток новогодних открыток из разных стран мира, — говорится в сообщении компании, опубликованной на ее официальной странице в социальной сети Facebook.

В подтверждение своих слов дизайнеры разместили серию работ в аналогичном исполнении: где люди со свечами в руках выстроены в форме новогодней ели.

В компании отметили, что эта идея успела уйти в народ и превратиться во флешмоб. Разработчики обратили внимание на то, что они не нарушили закон, так как концепции не защищаются авторским правом.

Тем не менее они принесли автору идеи извинения и выразили готовность обсудить с ним компенсацию.

До этого фотограф Стиг Ховард Дирдал из Норвегии опубликовал на своей странице в Facebook пост, где обвинил создателей постера к картине «Елки-8» в копировании его работы 2015 года.

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