Малышева рассказала, как определить заболевание по рукам

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Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, как по рукам можно определить, чем болеет человек.

Первое, на что она обратила внимание, — это гипергидроз.

— Есть люди, на ладонях у которых постоянно есть влага. Это на нашем языке называется гипергидроз. Выделение пота регулируется организмом, но иногда наступает сбой из-за неправильной работы нервной системы: пота выделяется больше. Многие люди не могут даже работать. Иногда это служит признаком ряда заболеваний, которые нужно исключить, — рассказала Малышева в новом выпуске программы «Жить здорово».

Справиться с этой проблемой поможет антиперспирант с гидрохлоридом алюминия. Он закупорит потовые железы, и влага не сможет выступить на ладонях. Второй эффективный способ — введение в ладони ботулотоксина.

Высыпания на руках часто свидетельствуют о холодовой аллергии, или цыпках.

— В организме есть тучные клетки, и когда мы контактируем с холодом, они «сходят» с ума и выбрасывают много гистамина. Нужно надевать перчатки, пользоваться кремом, тепло одеваться или жить в жаркой стране. Также хорошо применимы антигистаминные препараты и жирные кремы, — посоветовала Малышева.

Красные точки на ладонях и запястьях могут говорить о наличии в организме энтеровируса Коксаки. Ладони и кисти могут покраснеть, а затем на них могут образоваться волдыри или сыпь.

— Высыпания могут быть еще на стопах и во рту. Зачастую такое встречается у людей после посещения южных курортов. Вирус лечится симптоматически. Когда вскрываются волдыри, их нужно обработать антисептическим раствором, — объяснила доктор.

Елена Малышева рассказала об опасности банных полотенец.